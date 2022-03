Concejal de UCS niega acusaciones del abogado de Sosa vertidas contra el alcalde cruceño

Escucha esta nota aquí

Maykol Negrete, concejal de Unidad Cívica Solidaridad, negó este martes las acusaciones del abogado de Angélica Sosa, Joadel Bravo, quien denunció que el alcalde Jhonny Fernández estaría involucrado en el caso ítems fantasmas, al asegurar que se beneficiaba con un porcentaje de sueldos de trabajadores municipales de la pasada gestión.

Bravo arremetió contra Anny Karina Montero, quien sería concuñada de Fernández y a quien acusa de cobrar un diezmo mensual a funcionarios municipales que poseían un ítem en la comuna. Explicó que los trabajadores depositaban mensualmente dinero a una cuenta de la Cooperativa Jesús Nazareno donde figuraba como titular Anny Karina.

Entre los funcionarios que depositaron, según el jurista, se encuentra el nombre de Ana Gloria Salazar, exsecretaria del alcalde, que ya había sido denunciada anteriormente por vender ítems en la Alcaldía, incluso de realizar sus reuniones en la oficina de Fernández cuando este era concejal.





“Lamentablemente es muy desesperado el actuar del señor Bravo, sabemos que hoy está cuidando su peguita, porque cerca de medio millón de dólares es lo que le está cobrando a Sosa por defenderla (…) Al alcalde quieren involucrarlo en todos esos casos que se investiga, pero se ha demostrado que no tuvo participación”, dijo Negrete en el Streaming de EL DEBER.

Según el concejal, la defensa de Sosa "busca desprestigiar acusando sin fundamentos a Jhonny Fernández". Asimismo, dijo que negó que la autoridad municipal esté implicada en la denuncia contra Anny Karina, de quien dijo que nunca trabajó para la Alcaldía.

“Como labor fiscalizadora he pedido un informe a la dirección de Recursos Humanos y me han remitido la información diciendo que Anny Karina no es funcionaria actual, ni lo ha sido antes. La relación personal que tenga el alcalde con ella yo la desconozco, porque eso va más allá de mis funciones como concejal”, explicó Negrete.

Además, pidió a Joadel Bravo realizar sus denuncias ante el Ministerio Público para que se investigue la veracidad de los hechos, y no en los medios de comunicación y redes sociales.

