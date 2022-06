Concejal del MAS propone anular contrato del desayuno escolar y entregar el dinero a los padres de familias

Escucha esta nota aquí

La intoxicación de 39 estudiantes del sexto grado de la Unidad Educativa Ismael Montes, ubicada en la Pampa de Isla, supuestamente debido al consumo de la merienda escolar proporcionada por empresa contratada por la Alcaldía cruceña, ha puesto en peligro el contrato de la empresa encargada del servicio. El concejal del MAS, Rolando Pacheco, presentará este lunes a su bancada la propuesta de anular el contrato y entregar directamente a los padres de familia el monto del desayuno que le corresponde a cada estudiante.

“En junio ya hubo un caso similar en otro colegio, de comprobarse que la intoxicación fue provocada por los alimentos del desayuno escolar se debe anular el contrato, iniciar un proceso penal y ejecutar la boleta de garantía”, sostuvo Pacheco en un breve contacto con el programa A Primera Hora, de EL DEBER Radio. Asimismo, pedirá que el departamento de Defensa al Consumidor realice operativos en los quioscos de los colegios para controlar la calidad de los alimentos que se venden.

De acuerdo a los datos que maneja la autoridad, la dotación del desayuno para 382 mil estudiantes le cuesta a la Alcaldía Bs 65 millones. “Muchos estudiantes no van a consumir el desayuno por instrucción de sus padres. Pido que no lo consuman hasta que salgan los resultados, no podemos jugar con la salud de los niños”, recomendó.

Mientras tanto, el titular del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Roberto Vargas, confirmó que, de los 39 estudiantes afectados, 38 ya fueron dados de alta este domingo y uno permanece internado debido a que tiene una enfermedad de base. Estará internado por precaución, pero se espera que hoy sea dado de alta. En cuanto a los resultados de las pruebas de laboratorio, dijo que se encuentran a la espera del informe oficial.

El ministro de Educación, Édgar Pary, ha instruido a la Dirección Departamental de Educación investigar el caso y en caso de ser necesario, emitir las sanciones correspondientes .





