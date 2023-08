Concejal denuncia que hay mil funcionarios que nacieron en el año 1.900; la Alcaldía aclara que fue un problema de sistema que fue corregido

A través de un comunicado, la comuna informó que "el concejal Manuel Saavedra no cuenta con información oficial proporcionada por la Dirección de Recursos Humanos , lo que hace notorio que no la ha obtenido de manera oficial. Cabe recaltcar que nos encontramos en una actualización del sistema de registro de personal y al cargar los datos de los contratos masivos (en el nuevo módulo), al no haber reconocido correctamente éste las fechas de nacimiento de algunos funcionarios, ha ocasionado que se colocase en él automáticamente la fecha 1/1/1900 . Se han verificado los errores y subsanado todas las fechas".

Más temprano, el legislador indicó que "en el sistema municipal de personal, que son cerca de 10.000 funcionarios, hay 1.000 personas que figuran con fecha de nacimiento del 1 de enero de 1900. Quiere decir que estas personas tienen 123 años, que según la Alcaldía están trabajando, a menos que sean fantasmas y marcan todos los días".



Pero eso no es todo, Saavedra detalló que hay gente que no ha nacido y ya está trabajando, "hay un ciudadano que va a nacer el 3.930, hay otro que está en plena gestación, que nacerá en diciembre, pero ya figura en las planillas municipales".



Ante esta situación, Saavedra reveló que acudió a Recursos Humanos "y se pasaron la pelota, hasta que dijeron lo de siempre, siga el ‘conducto regular’. Es una pena que solo dilaten estas situaciones y no se transparente lo más pronto posible".



Por su parte, desde la Alcaldía descartaron "cualquier denuncia de que haya funcionarios fantasmas. Todos están registrados en nuestro sistema, cuentan con su declaración jurada y demás requisitos por ley que son presentados al Ministerio de Economía y Finanzas para su conocimiento".



El documento agrega que "es lamentable la acusación del concejal Saavedra quien, al igual que todos los concejales, tienen el derecho de solicitar peticiones de informes que se les proporcionará por escrito y de manera oficial para que no haya este tipo de especulaciones con documentos no oficiales buscando notoriedad y difamando a la actual gestión con fines políticos".