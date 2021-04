Concejal electo es obligado a desvestirse y cambiarse de ropa para ingresar a recibir su credencial de autoridad

Escucha esta nota aquí

"Me he tenido que empelotar porque se está irrespetando la libertad de expresión no solo como ciudadano, sino como una autoridad electa". Federico Morón, tercer concejal suplente de Comunidad Ciudadana - Autonomía por Bolivia (C-A), denunció de esa manera que no lo dejaron entrar al acto de entrega de credenciales de autoridades electas con una prenda de vestir que tenía inscrita la expresión '#NoFueGolpe, #FueFraude'.

El hecho sucedió al ingreso del predio de Fexpocruz, donde el Tribunal Electoral Departamental (TED) instaló el lugar de entrega de certificaciones. Morón fue obligado por policías y funcionarios a desvestirse y cambiarse de ropa para poder ingresar, según el video captado por EL DEBER.

La nueva autoridad suplente calificó a la situación como una vergüenza. "Más allá del fraude de que nos están quitando un concejal y la Alcaldía, tenemos que venir a recibir nuestras credenciales y no podemos hacerlo con un simple mensaje", criticó el concejal.

Morón acotó que su iniciativa no pretendía provocar ningún desmán, sino que el mensaje de su polera se trataba de una protesta pacífica.

La nueva autoridad lamentó que le arrojaran objetos en la cabeza, ingresó al predio en medio de empujones e insultos que provenían de parte de simpatizantes de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), que estaban apostados en el ingreso a la Fexpocruz.

"Denunciamos que la libertad de expresión, la democracia, el derecho a la protesta de nuestras autoridades electas se han vulnerado. Repudiamos este acto de racismo y discriminación a los que piensan diferente a la dictadura masista", apuntaron desde Comunidad Ciudadana en un comunicado.