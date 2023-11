Concejal Federico Morón recupera su libertad tras sobreseimiento en caso de supuestos cobros irregulares

Después de seis meses de enfrentar un proceso judicial por los presuntos delitos de beneficios en favor del cargo y concusión, el concejal Federico Morón obtuvo este viernes el sobreseimiento que lo exime de responsabilidad penal en el caso de supuestos cobros irregulares dentro de su partido.



En comunicación con EL DEBER, el concejal opositor celebró la decisión de la Fiscalía, la cual pone fin a un proceso judicial que lo mantuvo bajo arresto domiciliario durante medio año.



"El sobreseimiento más o menos me exime del caso. Es decir, al haber pasado seis meses y no haber podido demostrar mi culpabilidad, además de que ha habido declaraciones que contradijeron las que me enviaron originalmente a este proceso (testigo falso), la Fiscalía me exime del proceso. Es decir, al tener sobreseimiento ya tengo mi libertad", explicó el concejal Morón.



El caso se originó a raíz de acusaciones de dos testigos que afirmaban que Morón les cobró una suma considerable para facilitar su ingreso al Gobierno Municipal. Sin embargo, el concejal sostiene que estas pruebas son completamente falsas y que nunca había visto a estas personas en su vida.



Durante el proceso, Morón enfrentó arresto domiciliario las 24 horas durante unos 90 días y, posteriormente, otro periodo con 12 horas de arresto. Según él, esta experiencia le hizo valorar la libertad de una manera que nunca antes había experimentado.



"No se aprecia completamente el valor de la libertad hasta que se pierde. Recuperarla, aunque sea solo un papel lo que lo certifique, me hace sentir inmensamente feliz", expresó Morón.



Pero, en última instancia, lo más importante para él es poder compartir con su hijo la noticia de que no solo él está libre, sino que ambos han recobrado su libertad, ya que su hijo también sufrió durante su arresto domiciliario.



"Cuando le comuniqué eso, gritó y me dijo: 'Papá, viste, el coraje es contagioso'. Con eso, me sentí completamente realizado y soy un hombre muy feliz hoy", compartió el concejal.



Morón también señaló que esta situación podría representar un problema para la Alcaldía, ya que las declaraciones falsas, según él, provenientes de ese ámbito, podrían dar lugar a acciones legales por su parte.



"Creo que este momento es muy complicado para la Alcaldía, porque todas las declaraciones que han emitido y que me han acusado de cosas, ahora resultan ser absolutamente falsas. Esto me permitiría iniciar procesos legales por todo lo que he vivido en estos seis meses. El señor Jhonny Fernández debería estar muy preocupado por esto", advirtió Morón.



El documento oficial de la Fiscalía confirma el sobreseimiento, dejando abierta la posibilidad de impugnación en los próximos cinco días.