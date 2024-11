Concejal Medrano asegura que Jhonny Fernández "mintió" sobre estudio de costo del pasaje

Agregó que lo recibido por el Concejo no es un análisis técnico realizado por la Alcaldía ni por consultoras independientes, sino, es un informe elaborado exclusivamente por los transportistas.



Dicho estudio, realizado en septiembre, está bajo observación tanto del Colegio de Economistas como de la Sociedad de Ingenieros. “Es un estudio medio trucho, que dice que los micros tienen cámaras de seguridad, fundas nuevas, botiquines, extintores, señalética. Parecen micros de otro continente, porque aquí no he visto ninguno de esos”, ironizó Medrano.



Además, las instituciones técnicas han cuestionado el documento por inflar los costos de mantenimiento de los vehículos y subestimar los ingresos reales de los transportistas. “Sus costos están sobreestimados y sus ingresos, muy por debajo de lo que realmente generan”, explicó el concejal.



La pregunta que persiste en la ciudadanía es clara: ¿es realmente necesario este aumento en las tarifas, y más aún, está justificado en un contexto donde las familias ya enfrentan serias dificultades económicas? El debate promete intensificarse en los próximos días.