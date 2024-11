Concejal Medrano denuncia intento de censura por parte del alcalde Jhonny Fernández

El concejal de Comunidad Autonómica (C-A), Juan Carlos Medrano, fue notificado este miércoles con una acción constitucional de protección de privacidad, presentada por el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández. La audiencia fue programada para este viernes a las 11:00 en el Palacio de Justicia.



Medrano calificó la medida como un intento de silenciarlo en su rol de fiscalizador. “Nosotros trabajamos para que no le roben a la gente; pero el alcalde está preocupado porque no lo nombremos. Me quiere prohibir mencionarlo cuando denuncio hechos de corrupción. Esto es el colmo”, manifestó en conferencia de prensa.



El concejal aseguró que continuará señalando al alcalde en los casos de corrupción que involucran a su gestión, incluso si la acción legal prospera.