Concejal Medrano: "La Alcaldía debe procesar a funcionarios de la Dirección Jurídica por favorecer a Sosa"

El concejal de Comunidad Autonómica (C-A), Juan Carlos Medrano, cuestionó este jueves el accionar de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Gobierno Municipal cruceño por, supuestamente, no haber iniciado un proceso sumario administrativo interno contra la exalcaldesa interina Angélica Sosa, como se lo sugirió en primera instancia.

"Entonces, la nueva directora sumariante le manda este informe al alcalde y le dice: ‘alcalde yo deslindo responsabilidad porque los anteriores funcionarios no hicieron su trabajo’. Como no hay el sumario, la señora Angélica Sosa va a salir libre de los cargos porque no hay información que la Alcaldía haya presentado de un proceso", señaló Medrano.