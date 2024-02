Concejal Medrano: “No permitiremos que suba ni 10 centavos el pasaje del micro”

Juan Caros Medrano, concejal de Comunidad Autonómica (C-A), se pronunció este viernes en contra del alza del precio del pasaje del transporte público y anunció la presentación de un proyecto de ley para reducir impuestos a los transportistas, comerciantes y gremiales.



“Como concejales no vamos a permitir bajo ningún punto de vista que suba ni 10 centavos el precio del pasaje (del transporte público)”, afirmó Medrano en conferencia de prensa.



Medrano señaló que el sector del transporte público tiene un negocio “altamente rentable” y que no se justifica un aumento en el precio del pasaje. “Los transportistas tienen hasta 10, 15, 20 micros en algunos casos. Por lo tanto, no se están muriendo de hambre”, dijo.



El Concejo Municipal, en cambio, propone reducir las patentes y otros impuestos a los transportistas, así como a otros sectores económicos, para paliar la situación económica actual y evitar que suban los precios de la canasta familiar.



“Preferimos que la Alcaldía deje de percibir algunos ingresos, pero que el vecino pueda continuar con sus actividades sin que le suban los precios de la canasta familiar y mucho menos el pasaje, el transporte”, dijo Medrano.



El proyecto de ley para reducir impuestos fue presentado el miércoles 21 de febrero y se espera que sea aprobado por el pleno del Concejo Municipal.



Transportistas justifican alza



Mario Guerrero, dirigente del transporte urbano, señaló que el costo de los insumos para el transporte se ha incrementado en más del 200% en los últimos 11 años, mientras que el precio del pasaje se ha mantenido congelado en dos bolivianos.



“Esos dos bolivianos tienen sus días contados”, dijo Guerrero, quien adelantó que esperan tener listo un estudio de costos para el 20 de marzo y que luego solicitarán una audiencia al Concejo Municipal para analizar el pedido.