Concejal Morón (C-A) observa un "pacto de corrupción" en contratos municipales que vincula a partidos políticos

Una lista con 4.195 contratos vinculados a "favores políticos" agrandan la polémica por el caso de los ítems fantasmas y contratos irregulares en el gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra. El concejal de Comunidad Autonómica (C-A), Federico Morón, entregó la mencionada lista a la Fiscalía y hará lo mismo con la comisión de investigación del Concejo Municipal. Los contratos corresponden al periodo que va desde diciembre de 2020 hasta el presente mes de diciembre.

"Se trata de un mecanismo de corrupción, de un pacto de corrupción y como principales figuras están Santa Cruz para Todos y el MAS, con UCS como colgandijo; y ahora el pacto es UCS y el MAS, con Santa Cruz para Todos como colgandijo puesto que aún tiene algunos contratos", manifiesta Morón.

El concejal de C-A se refirió a este sistema como una "caja de favores" que ofrece contratos municipales a exconcejales, autoridades, políticos, empresarios y presidentes de colegios de profesionales.

Durante una entrevista en 'Influyentes', por EL DEBER Radio, Morón detalló la forma de distribuir estos contratos.

Cada beneficiario de los 4.195 contratos contaba con la información sobre el aval de procedencia y la asignación del mismo en favor de alguien.

El concejal aclara que "se trata de diferentes casos", de un entramado que maneja la entrega de ítems y los contratos temporales de manera discrecional.

La lista que maneja Morón corresponde al último año de la gestión municipal, es decir, de diciembre de 2020 a diciembre de 2021. Sin embargo, el mismo proceder persiste desde gestiones anteriores, como lo refleja la denuncia que realizó su colega José Alberti y que se refiere a la entrega de 200 contratos en favor de UCS.

Morón espera la investigación de la Fiscalía para "comprobar, a través de los documentos secuestrados, la veracidad de estas planillas porque se le ha entregado toda la información".

De manera paralela, la comisión de investigación, formada por el Concejo Municipal indagará en las listas para transparentar la red de corrupción.

De forma cautelosa, Morón señala que no todos los contratos suscritos bajo esta modalidad corresponden a trabajadores fantasmas. "Hay algunos funcionarios que han ido a trabajar, otros no". También puntualiza que no todos los exconcejales recibieron la entrega de contratos temporales como forma de "ayuda política".

"Trabajar con todos los concejales"

El secretario de Administración y Finanzas de la alcaldía, Mario Centellas, cuestionó a los concejales de C-A que acusan a UCS de recibir 199 contratos durante las pasadas gestiones.

Durante un encuentro telefónico con EL DEBER Radio, el secretario municipal pidió seriedad ante las acusaciones vertidas. "Que presenten la documentación oficial a la Fiscalía; no se hacen las denuncias presentando una planilla de excel para acusar a la gente", dijo Centellas.

Más allá del cuestionamiento de la bancada de C-A, el secretario municipal justificó la entrega de ítems a los concejales como una manera de "trabajar con todos los concejales".

Afianza su posición al asegurar que el concejal Juan Carlos Medrano (C-A) cuenta con trabajadores al interior de la Alcaldía. "No es un favor por otro; no es el sentido de repartir cuotas de poder", asegura Centellas.

Si bien no cuantificó la cantidad de trabajadores que hubiera introducido el edil opositor en el Ejecutivo municipal, despejó las dudas al señalar que "se mostró que tenía trabajadores dentro y no se los ha botado".

Centellas avala esta práctica como una manera de "colaborar a ellos y apoyar a la gente que ha trabajado durante la campaña". Mediante esta práctica se busca "tener buenas relaciones con todos los concejales", complementa.

Las acusaciones de C-A "quieren dañar la imagen del alcalde" cuestionando su gestión, aseguró el funcionario edil.





