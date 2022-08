Concejal Morón cree que las investigaciones contra el alcalde no avanzarán debido a un pacto con el MAS

“La UCS no funciona sola, funciona con el MAS y el aparato del MAS incluye policías y fiscales, entonces si ellos protegen a los grupos de choque, obviamente van a proteger al alcalde, esa es su pega. Entonces, si no existe justicia en este caso, no solo tiene que irse el alcalde Jhonny Fernández, sino también el fiscal Róger Mariaca porque no puede ser que no exista la justicia en esta Fiscalía”, precisó.