Concejal Negrete pide la reversión de puestos abandonados para reubicar a los ambulantes

Para ello, plantea que se haga un relevamiento en los nuevos centros de abasto a fin de que los locales que no estén ocupados, sean revertidos. “Pedimos que los comerciantes que fueron reubicados en mercados municipales que hoy sólo son ocupados como depósito, los ocupen. Si no es así, recomendarle al Ejecutivo que basta de recomendaciones y cartelitos, y que de una vez comience la reversión de los puestos que no se estén utilizando. Que los ambulantes que no tienen dónde vender sean reubicados en estos mercados para darle vida orgánica a los mismos”, manifestó en rueda de prensa, donde dio a conocer propuestas para el reordenamiento de la ciudad.