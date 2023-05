Concejal Saavedra denuncia otro caso de supuesta corrupción en la Alcaldía

El concejal Manuel 'Mamen' Saavedra reveló otro caso de supuesta corrupción en la Alcaldía cruceña , esta vez en Espacios Públicos . La autoridad edil criticó la burocracia con la que manejan estos casos desde el Ejecutivo, dando lugar a que los responsables se escondan y no sean sancionados.

"Estamos citándolos para que tengan conocimiento y no sufran decomiso. Lo que podemos hacer es que, con el inicio de trámite, que dura 30 días y cuyo costo es de Bs 360, podemos ayudarles y dejarlo en Bs 300; para que así a ese carrito no lo toquen, lo respeten. Le recomiendo que todo trato que haga sea en la oficina, no en la calle. Así tiene la certeza de que es funcionario. El pago se debe hacer en efectivo, para evitar problemas en la Alcaldía", revela el audio, cuya voz se identifica como Carlos V. de Espacios Públicos.