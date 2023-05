Concejal Saavedra denunciará a la Alcaldía por presuntos cobros irregulares a ‘food trucks’

“Miren lo curioso: cuando nosotros llegamos a hablar con el responsable de todos (...), el secretario del SAT , nos muestra esta denuncia que habían hecho ellos a la unidad de Transparencia. Le hago notar a este señor que el nombre estaba equivocado, aparentemente, porque Carlos V. se había transformado en Alejandro J. B . y le digo: ‘Secretario, llámelo al responsable, al jefe inmediato de este señor, para que le aclare’. Y (Serrate) me dice: ‘No, no puede hablarle por teléfono porque es delito”, contó Saavedra en contacto con los medios de comunicación.

El concejal pidió al ejecutivo municipal que aclare la situación y mostró su molestia porque, afirmó, que cuando existen denuncias de corrupción , los funcionarios involucrados no son apartados de la Alcaldía, sino que son reubicados.

Bernardo Montenegro, vocero de la dirección de Asuntos Jurídicos del Municipio, señaló este miércoles, a Unitel, que la unidad de Transparencia tiene “plenamente identificado” a quien supuestamente cometió la irregularidad, caso que -según dijo- se encuentra en investigación. En cambio, acusó a Saavedra de haber nombrado a alguien que no correspondía y de, presuntamente, no presentar pruebas de las acusaciones de corrupción que hace.

Argumentó que, desde el Ejecutivo, enviaron cartas a Saavedra para que presente pruebas de denuncias anteriores, pero que esas misivas no fueron respondidas. En su descargo, el concejal opositor señaló que no ha recibido ninguna, que si llegó al Concejo es responsabilidad de sus colegas ucesitas recibir la correspondencia y que no se la han hecho llegar.