Concejal Saavedra desmiente eliminación de ficha ambiental: "Sigue siendo obligatoria"

El concejal de Demócratas explicó que, si bien existe una resolución administrativa que establece un plazo de 90 días para que 55 actividades económicas presenten la ficha técnica ambiental, esto no significa que se haya eliminado el requisito.



"En realidad, lo que han hecho es que, para otorgar la licencia de funcionamiento a esas 55 actividades económicas, no se la piden en ese momento la ficha ambiental, pero les hacen firmar un acta de compromiso en el cual el ciudadano se compromete a gestionarla en un máximo de tres meses", precisó Saavedra.



"Inclusive, en esa acta de compromiso, se establece el plazo de los 90 días. Y si la persona no presenta la ficha técnica ambiental en esos 90 días, le van a suspender su licencia de funcionamiento", agregó.