Concejal Saavedra: “El proceso revocatorio no es una buena noticia, evidencia la falta de gestión en Santa Cruz"

"Que se lleva adelante un proceso revocatorio no le debe alegrar a nadie ni es una buena noticia porque quiere decir que alguien se aplazó, que no hizo su trabajo", expresó Saavedra en una entrevista con el programa ‘Influyentes’ de EL DEBER Radio.

Saavedra señaló que la capital cruceña está experimentando un retroceso evidente en temas fundamentales como orden, espacio público, basura, infraestructura educativa y salud . "La gente se cansa, se acobarda, hemos llegado ya a más de la mitad de la gestión, y no se ve en perspectiva de que esto vaya a mejorar", afirmó el concejal.

Saavedra manifestó su apoyo como ciudadano a esta iniciativa y subrayó la importancia de no politizarla. "Yo, como ciudadano, voy a firmar los libros porque vivo en esta ciudad y tenemos muchísimos problemas, pero creo que este no debe ser un proceso politizado, debe ser llevado adelante por ciudadanos para no distorsionar las cosas”, dijo.