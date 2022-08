Concejal Saavedra: "Esta investigación ya no corresponde por robo de vehículo, debe ser por uso indebido de bienes del Estado y tráfico de influencia"

El concejal Manuel 'Mamén' Saavedra indicó que presentará las pruebas ante las autoridades competentes para que el tema de la camioneta blanca, utilizada para provocar desmanes, no se investigue por robo, sino por uso indebido de bienes del Estado y tráfico de influencias. Estas declaraciones las hizo luego de conocerse nuevos datos sobre el tema.

"Ya hay las pruebas suficientes como para demostrar que nunca hubo el tal robo de la camioneta. Esta investigación ya no corresponde por robo de vehículos , esto debe ser por uso indebido de bienes del Estado y por tráfico de influencia, porque lo que se ha evidenciado es que vehículos del municipio han sido utilizados para generar violencia y no prestar servicio a la ciudad", manifestó el concejal.

Considera que este tema no debe ser investigado por la Unidad de Transparencia de la Alcaldía, sino por el Ministerio Público y el órgano Judicial . "Hemos escuchado que han ido a la Unidad de Transparencia, pero eso ya es un mal chiste, ¿alguien confía que la Unidad de Transparencia?, claro que no", señaló Saavedra.

"Para que estas cosas se acaben, el Alcalde debe entender que la A lcaldía no es un quiosco para que haga lo que le dé la gana, él tiene la responsabilidad de administrar nuestra plata, nuestros bienes y lo debe hacer bien, no como lo está haciendo ahora", refutó el concejal de Demócratas.

Dijo que entregara todos los elementos de pruebas, primero a la División de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove), para que desestimen la denuncia de supuesto robo de la camioneta blanca. "Lo que han querido es buscar una excusa para no quedar en evidencia que estaban utilizando un vehículo municipal para generar violencia. N o tuvieron otra idea más brillante que declararla como robada, y eso se ha caído, y a partir de ahí se tiene que investigar por uso de bienes del Estado y tráfico de influencias", recalcó.

" Esa camioneta estuvo sin ningún problema fuera de la casa del alcalde, dando apoyo a la vigilia que había ahí afuera, pero luego se inician los enfrentamientos y esta camioneta participa, lo hemos visto a través de las redes y horas después se identifica que había sido un vehículo oficial, pero no se les ocurre otra cosa que declararla como robada", dijo Saavedra.

"Cuando la declaran como robada dicen que se las quitaron la noche anterior, a las 3.00 de la mañana, y recién hicieron la denuncia 14 horas después, pero eso no es nada, a l día siguiente esa camioneta ingresa a las oficinas municipales . En el libro de registro de la Secretaría de Seguridad y Medio Ambiente dice que a las 13:10 de la tarde ingresa la camioneta, está identificado al conductor y su número de carné. El conductor manifiesta que es por orden del Alcalde que llevó la camioneta al lugar", añadió.

Cuestiona cómo los funcionarios municipales denunciaron en Diprove el supuesto robo si durante el día ese vehículo ingresó a los predios de la comuna. "Todo fue mentira, lamentablemente lo que si es cierto es que e l Alcalde se preparó para generar violencia durante el paro, porque no solo es esta camioneta, también se encontró a gente ajena al municipio durmiendo en oficinas municipales con cohetes ", recalcó.

Otra de las observaciones que hace Saavedra es que, tras indagar en los registros de la Contraloría , tanto el encargado de la camioneta blanca del municipio, como el chofer, que ingresó el vehículo en horas de la tarde a la Secretaría de Seguridad, como el que denunció el supuesto robo en Diprove, no serían funcionarios municipales.

"H emos hecho averiguaciones para verificar quiénes de las personas involucradas en todo esto, se registran como funcionarios municipales ante la C ontraloría. E l señor Carlos Alberto Porcel Montero, quien fue el que denunció el supuesto robo, no figura como funcionario municipal; José Mauricio Arancibia Miranda, quien sería el asignado de la camioneta, tampoco figura; y Luigi Leandro Fernández Prado, quien fue el que llegó con la camioneta hasta las instalaciones de la Secretaria de Seguridad ciudadana, tampoco lo es", comentó..