Concejal Saavedra: "Gastaron Bs 43 millones en una planta trituradora de llantas que no funcionó y encima la refaccionaron por Bs 250 mil"

A raíz del incendio registrado en el exvertedero en Normandía, donde miles de llantas y restos orgánicos fueron consumidos por las llamas, el concejal Manuel Saavedra denunció que en la anterior gestión municipal, en 2013, la comuna destinó Bs 43 millones en construir una planta trituradora de neumáticos que nunca funcionó y que luego, en 2020, se gastó más de Bs 250 mil en realizar el mantenimiento a la planta en desuso.

"Encima de que se gastaron 43 millones de bolivianos, la planta trituradora nunca funcionó y después se gastaron más de 250 mil bolivianos en mantenerla y en repararla. Vamos a investigar este proceso que nos muestra que hubo corrupción a niveles desproporcionados", manifestó el edil opositor.

Saavedra, con una copia del Sicoes en mano, mostró que en 2020 se adjudicó a una empresa para el servicio de mantenimiento y reparación de la planta procesadora de neumáticos fuera de uso. "El ejecutivo municipal debe tomar decisiones, hay una nueva licitación para la industrialización que debe prever el recojo de llantas y la disminución de ese pasivo ambiental", manifestó.

El concejal Manuel Saavedra muestra el documento de contratación obtenido del Sicoes





Detalló que la planta trituradora se había planificado para que todas llantas que se recojan en la ciudad, que son unas 3 mil diarias, se picaran y que no se conviertan en un pasivo ambiental; sin embargo, al no funcionar la planta, el servicio no se cumplió. "Por eso se siguen acumulando las llantas en Normandía, por eso hay un pasivo ambiental de altísimo riesgo. El incendio fue una pequeña porción y nos ha traído muchísimos problemas, pero si llegara a suceder lo mismo en ese depósito de más de 3 millones de llantas, sería un desastre ambiental sin precedente", sostuvo.

Saavedra pidió que, a puertas de la nueva licitación de aseo urbano de la ciudad, se planifique una alternativa para el pasivo ambiental de tres millones de llantas que están apiladas en el ex relleno sanitario. "Se tiene que prever el procesamiento de llantas, pero también que ese pasivo de neumáticos vaya disminuyendo", recalcó

Dijo que también hay que indagar una posible compra con sobreprecio de la máquina trituradora. "Al final se gastó plata y no hubo beneficio para la ciudad, y ahora nos estamos dando cuenta de estas cosas a raíz del fuego. Si el incendio hubiera sido en el lugar donde se almacenan las llantas, estaríamos en una situación muy complicada, porque para apagarlo se necesitarían meses, no días", añadió.





