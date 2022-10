Concejal venderá chicharrón para afrontar procesos judiciales

“La UCS y el MAS me han iniciado tres procesos que tienen gastos pero que, principalmente, están hechos para meter miedo y que me enfoque en otra cosa, me distraiga, (lo hacen) solo por (mi labor de) fiscalizar”, explicó a sus seguidores.



Morón agradeció a los abogados que le ayudan ad honorem, pero reconoció que los gastos subieron. “Me han puesto Quipus, un proceso en La Paz, con gastos, trámites y pasajes allá”, dijo. En septiembre pasado realizó una denuncia sobre las características de esas computadoras y su relación con el precio que figuraba en la licitación.



Detalló que ya va gastando Bs 1.200, que si bien no es elevado, es complicado para el bono de Bs 3.900 que recibe como concejal suplente.



Dejó en claro que no se retractará y que por eso preparará chicharrón para pagar los gastos que conllevan defenderse en la justicia. La venta será a mediodía, en la avenida Roca y Coronado, entre tercer y cuarto anillo, solo para recoger pedidos, y el número de contacto es 781-33098.