Concejal Vidaurre: "Esto no es Jhonylandia. Esto es la ciudad de Santa Cruz"

“Lo que nos falta es que los concejales, sobre todo del oficialismo, d ejen de lado los temas partidarios y se pongan la camiseta de la ciudadanía”, manifestó Vidaurre. “Le deben a su partido político, y no a la ciudadanía, cosa que es errónea”, añadió.

Cuestionó a sus colegas, que no lograron cambios a partir de su rol fiscalizador. Mencionó a José Quiroz, que preside la comisión de Salud, pero que no consiguió soluciones para los vecinos.

Por otro lado, Vidaurre cuestionó el hecho de que el alcalde no quiera trabajar con la Gobernación , puesto que, a su juicio, incide negativamente en la ciudad y su población y dio como ejemplo la seguridad ciudadana.

“Somos autónomos, podemos tomar acciones, hasta donde la ley nacional nos lo permite; ¿por qué no se las toma?”, observó y pidió acciones desde el Ejecutivo Municipal.

Hay que hacerle recuerdo al Alcalde que no es nomás: ‘Yo quiero hacer lo que quiero’, porque esto no es 'Jhonylandia'. Esto es la ciudad de Santa Cruz, y el alcalde tiene que estar consciente de que ha asumido la responsabilidad de administrar esta ciudad; no solamente desde el discurso, sino desde las acciones”.