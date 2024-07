Concejala de Roboré detenida por 60 días por supuesta violencia psicológica hacia su exesposo

La concejala del municipio de Roboré, Blanca Ardaya Cadario, de 53 años, fue detenida preventivamente por 60 días en la cárcel de Palmasola por supuesta violencia psicológica contra su exesposo Miguel Ángel Natusch Cabrera, de 57 años. La medida fue dictada por el juez cautelar Róger Salvatierra. La audiencia se instaló después de más de un año . Según las investigaciones de la Policía y la Fiscalía, la imputación fue presentada el 9 de junio de la gestión 2023. La Fiscalía pidió la detención preventiva, pero no presentó pruebas como certificaciones forenses, excepto la denuncia del hombre. El abogado Javier Soleto, defensor de la concejala, aseguró que se desvirtuaron todos los riesgos procesales a favor de la mujer porque no causó ningún daño a su expareja, porque tiene trabajo, domicilio, no tiene antecedentes. Sin embargo, el juez consideró que ella significaba un peligro para la seguridad de su denunciante. El abogado Soleto fundamentó en audiencia que hace casi dos años fue la mujer la que presentó denuncia por violencia física y psicológica contra el hombre , pero la Fiscalía la rechazó. Tras el rechazo, la denuncia se volcó contra la concejala y se activó hasta que el juez la envió detenida a la cárcel. Laura Vaca Ardaya, hija de la concejala, denunció parcialidad del juez en favor del denunciante, quien es del MAS y, supuestamente, ejerció poder para simular y convertirse fácilmente en víctima. Denunció que después de la audiencia, su madre fue trasladada por los policías a las celdas del módulo de Los Tusequis . En la celda sufrió descompensación y su salud se deterioró.

"Cuando mi madre se desvaneció, pedimos a los policías consideración para trasladarla a un centro médico, pero los policías no actuaron. Tardaron mucho tiempo en auxiliar a mi madre y se notó el apoyo al demandante porque es del MAS y padrino de los policías", dijo la hija.



Alrededor de las 22:00 del miércoles, la concejala fue regresada del centro médico y trasladada a la cárcel. Laura Vaca Ardaya dijo que todo estaba arreglado para enviar a su madre a la cárcel porque el demandante goza de influencia política.



"Si llega a pasarle algo a mi madre en la cárcel, ya sabremos quiénes son los responsables. Este es un hecho de injusticia que no podemos creer", advirtió entre lágrimas Laura Vaca Ardaya.



El abogado Javier Soleto señaló que en otros fallos, el juez ordenó la libertad de agresores a mujeres. "En este caso es al revés: una mujer jamás causó daño a su expareja, no tiene contemplación y la manda a la cárcel, siendo que todos los informes de la Policía y la Fiscalía no establecen que ella ejerció violencia", sostuvo.