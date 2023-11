Concejala denuncia inacción municipal en cementerio El Bajío; la propiedad no se ha inscrito en Derechos Reales

Terrazas señaló que la documentación que acredita la propiedad del municipio sobre estos terrenos se encuentra en manos de la comuna, pero que por “dejadez e ineficiencia” todavía no se han inscrito en Derechos Reales.

“¿A qué está jugando el Ejecutivo Municipal en la administración de los bienes municipales? Estamos hablando de los terrenos del cementerio El Bajío del Oriente, son 35.800 metros cuadrados. En nuestras manos tenemos la documentación que acredita la propiedad del gobierno municipal, pero por dejadez e ineficiencia todavía no se ha inscrito en Derechos Reales”, cuestionó la concejala.

“Nos tienen a puras vueltas. Parece que no quiere agarrar el terreno del cementerio, no quiere tomar los predios. Es lamentable. (…) En 2013, los concejales se comprometieron en pasar a este cementerio a la Alcaldía municipal, pero, pese que se han hecho muchos trámites, hasta el momento no pasa nada”, aseguró Veizaga.