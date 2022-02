Concejales de C-A ven un "manejo oscuro" de la Fiscalía en la investigación sobre denuncias de corrupción en la Alcaldía

Escucha esta nota aquí

Concejales de Comunidad Autonómica (C-A) brindaron su respaldo a J.S.O., el testigo protegido que denunció un supuesto hecho de corrupción en el Gobierno Municipal a través de préstamos de dinero municipal, denominado Prestín. Los ediles de oposición pidieron garantías para este hombre ante la situación de indefensión en que se encuentra. La exalcaldesa Angélica Sosa, identificó al testigo ayer, cuando esperaba el inicio de su audiencia de apelación.

Juan Carlos Medrano, concejal de C-A, dijo que la Fiscalía está manejando de manera oscura la investigación del caso de los ítems fantasmas, con la intención de favorecer a "un color político". La filtración que ha permitido identificar al testigo protegido muestra la connivencia de las autoridades judiciales con personas involucradas en la red de corrupción al interior del municipio.

"Hace dos meses hemos pedido que se cite a exconcejales y exautoridades de la anterior gestión para que declaren en relación a los ítems fantasmas, pero hasta el momento no han sido convocados", dijo el concejal opositor.

Para Medrano, "pareciera que el Poder Judicial está protegiendo a las exautoridades del municipio (...) manipulando la información de manera conveniente a un color político". Durante una conferencia de prensa, la bancada de C-A exigió "una justicia neutral".

EL DEBER recogió el testimonio detallado del testigo protegido que se transmitió desde las redes sociales del concejal Federico Morón.

Lea también Santa Cruz Se filtró su declaración y confiesa: "Me siento desprotegido", dice el testigo del sistema de préstamos proveniente de los ítems fantasmas Dijo que al negarse a seguir con el sistema de préstamos lo echaron de la Alcaldía. Intentó presentar una denuncia, pero nadie quiso atender el caso

​Este martes, J.S.O. compareció públicamente para ratificar sus denuncias que -según él- fueron hechas en 2016, pero que no prosperaron. "En ese momento me dieron la espalda, me llamaban para decirme que no haga nada, me decían: 'son poderosos y te van a hundir'".

Además de la denuncia ante las autoridades municipales, J.S.O. dijo que ese año también acudió a varios concejales para explicar su situación, pero que tampoco hicieron algo para investigar el caso.

Federico Morón, concejal de C-A, dijo que incluso Jhonny Fernández fue informado de este hecho, pero no hizo nada. "Le apretaban desde el poder para que esté callado", añadió.

El testigo protegido denuncia que fue secuestrado durante dos días por el esposo de la exalcaldesa, Sergio Perovic y su grupo de seguridad. "Me llevaron a Lemon City", manifestó al señalar que Sergio Perovic estaba al frente de la empresa informal llamada "Prestín" y que manejaba una microcooperativa que ofrecía créditos a funcionarios municipales y personas ajenas al municipio.

Ayer la exalcaldesa Angélica Sosa rechazó estas acusaciones y más bien acusó al testigo protegido, a quien identificó como 'Pitufo' de haber estafado a su esposo.

Lea también Santa Cruz Concejal Saavedra explica cómo funcionaba el sistema 'Prestín' (VEA EL VIDEO) El testigo protegido que denunció el funcionamiento de la cuenta fue despedido al negarse a mantener el sistema. Tras una denuncia por amedrentamiento y acoso volvió a ser contratado. El dinero de los ítems fantasmas se depositaba en una cuenta privada

​