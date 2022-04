Concejales denuncian nepotismo y usurpación de funciones dentro de la Alcaldía cruceña

Escucha esta nota aquí

A tres meses de asumir el cargo como secretaria municipal de Desarrollo Humano, luego de que el exsecretario Raschid Guardia fuera destituido por un audio filtrado donde se expresaba de manera misógina, Teresa Góngora es el blanco de críticas de los concejales opositores, quienes la acusan de permitir que su hijo tome decisiones dentro de sus oficinas, sin ser funcionario público.

A través de sus redes sociales, Federico Morón, concejal por Comunidad Autonómica (C-A), hizo público que existen múltiples denuncias sobre un mal manejo dentro de esa cartera municipal. Argumentó que el hijo de la secretaria, Mauricio Pinto Góngora, despide funcionarios para contratar a personas afines.

“Teresa Góngora, excandidata a concejal, fue la seleccionada por Jhonnny Fernández para reemplazar a Rashid Guardia. Sin embargo, quien maneja actualmente la Secretaría (según las múltiples denuncias recibidas) es su hijo, Mauricio Pinto Góngora, que sin ser funcionario decide las nuevas contrataciones de su mamá, incluyendo entre ellas más de una docena de amigos y una pariente (que trabajan en la oficina, pero al parecer sin contrato todavía) ¿Es legal trabajar sin contrato?, ¿Fueron escogidos por méritos?”, cuestionó Morón.

Agregó que también hay fotografías donde se ve al hijo y otro familiar usando a discreción vehículos municipales.

La concejala de C-A, Lola Terrazas, no ve que exista nepotismo porque la persona implicada no es un funcionario público. Sin embargo, cree que existen delitos aún peores, el de usurpación de funciones y uso indebido de deberes, ya que el aludido tendría una oficina dentro de la Secretaría, además del poder de tomar decisiones por encima de su madre.

“Hemos recibido denuncias de funcionarios y personas que se acercan a querer tener una reunión con la secretaria y los deriva con su hijo. Tal vez ella no tiene la confianza de su entorno o la capacidad para manejar todo el aparato que administra, pero lo que está haciendo es una ilegalidad”, señaló Terrazas en un contacto con EL DEBER.

La legisladora considera que desde que empezó la gestión municipal de Jhonny Fernández, la Secretaría de Desarrollo Humano es la que tiene más “puntos flacos”, pese a ser una de las más importantes, ya que es la encargada de la defensa de las víctimas.

“A un año de gestión, las políticas sociales dentro de esta gestión municipal no se han visibilizado, no hay ningún avance, más bien vemos un retroceso. Hay personal que no tiene la especialidad ni la experiencia en la defensa de las víctimas. Estamos en mayo y las guarderías municipales no funcionan”, lamentó Terrazas.

Indicó que la bancada de su partido presentará una Petición de Informe Escrito para que Góngora justifique el motivo de porqué su hijo tendría una oficina dentro de su Secretaría y la razón de porqué se le atribuye la toma de decisiones.

Por su parte, la secretaria Teresa Góngora negó que las acusaciones fueran ciertas y dijo que son ataques políticos de los concejales que buscan desprestigiarla. Aclaró que su gestión es transparente y que su hijo solo visita las instalaciones para dejarle sus medicamentos o alguna cosa que haya dejado en casa.

“Una cosa es que mi hijo trabaje aquí y otra cosa es que venga de visita a dejar mis medicamentos o alguna cosa que me olvidé en casa. No entiendo la política que existe en la ciudad, cuando uno tiene las ganas de trabajar lo quieren destruir a uno, pero no se olvide que hay un Dios arriba que todo lo ve y él se va a encargar de hacer justicia”, manifestó Góngora.

“Que vengan (los concejales) y visiten mi Secretaría para que vean quiénes son los funcionarios que están trabajando, yo trabajo todos los días. Ellos pueden venir y fiscalizar. Para las acusaciones que están haciendo deben tener pruebas. Las puertas de mi Secretaría siempre están abiertas para que vengan a fiscalizar”, agregó.



