Concejales formalizan denuncia contra un secretario municipal tras sorprender a personas ajenas dentro del edificio de la Alcaldía

En la denuncia, las concejalas Lola Terrazas y Noemy Centellas explicaron que no solo estaban haciendo vigilia en el interior del edificio municipal, sino que decidieron ingresar al lugar porque se escuchaba la música y movimientos extraños, y tras la intervención vieron que estaban en el patio, otros durmiendo dentro de una de las oficinas y también consumiendo bebidas en la cocina.

Agregan que en primera instancia los guardias no les permitían ingresar, pero al conocer que eran concejales, lograron entrar. Los gendarmes no tenían conocimiento de quiénes eran las personas que estaban en el interior del edificio municipal porque aseguran que no registraron su ingreso.