Concejales opositores observan poca capacidad técnica en la Alcaldía y plantean un contrato de aseo urbano beneficioso para la ciudad

El contrato de aseo urbano de Santa Cruz de la Sierra ha sido anulado por segunda vez después de ser adjudicado y para los concejales opositores José Alberti y Manuel Saavedra, esto se debe, en parte, a la corrupción y a la falta de conocimiento en el Ejecutivo municipal. Así lo manifestaron en entrevista con EL DEBER Radio, la mañana de este sábado, ambos ediles, que coinciden en que la decisión del alcalde Jhonny Fernández, de anular la licitación y desvincular a los funcionarios de Emacruz implicados en el proceso fue la correcta.

“Hemos normalizado la corrupción en Santa Cruz”, lamenta Alberti y reclama que no recibió respuesta sobre los $us 45 millones de incremento del monto del servicio entre la primera y la segunda licitación. Informó que pidió a Emacruz (Empresa de Aseo de Santa Cruz) que le pasaran la hoja de cálculo para ver cómo calculaban su incremento de crecimiento poblacional e inflación, pero no recibió respuesta.

“No se tiene que quedar ahí, nos quisieron ‘melear’”, indicó el concejal de Comunidad Autonómica, que insiste en la necesidad de que se investigue el tema y se realice el proceso sumario a los funcionarios desvinculados y, si corresponde, también procesos externos.

Por su parte, Manuel Saavedra, concejal de Demócratas, recordó que la convocatoria para el contrato del aseo urbano fue anulada dos veces antes, en septiembre de 2021 (por errores en el precio unitario y por equivocaciones en precios referenciales), es decir, que esta sería la cuarta anulación, pero la segunda después de haber sido adjudicada.

En la primera adjudicación del contrato se observó la boleta de garantía y, la del viernes corresponde a distintas denuncias, entre las que se cuenta el precio, la modalidad de adjudicación, la inclusión de servicios que no hacen parte del aseo urbano y la cantidad proyectada de basura por recoger.

“Creemos que lo adecuado era cambiar a las personas que estaban al mando de Emacruz, se nota que no le entienden. Ojalá las personas recién contratadas entiendan de procesos bien hechos, pensando en la ciudad y no en los intereses de las empresas”, dijo Saavedra.

Pero Alberti es más duro: “El alcalde se ha rodeado de poca gente capaz; hay muy poca gente capaz en la Alcaldía y ese es el caso de Emacruz”, dijo al señalar sobre la necesidad de contar con técnicos que puedan llevar adelante lo operativo de la gestión municipal. Alberti ve ausencia de capacidad técnica, experiencia y visión.

El concejal de Comunidad Autonómica se refirió a la necesidad de industrializar los residuos sólidos y de hacer una sola licitación, junto con la del aseo urbano. En el caso de una planta de tratamiento de la basura, planteó una concesión por 10 a 15 años, que permita que esta se convierta en una actividad económica que dé réditos al municipio, no como ocurre en la actualidad, que el servicio es deficitario, pues además de que el ciudadano paga por este, también se destinan fondos de la coparticipación y de los impuestos. Sin embargo, para industrializar la basura es necesario hacer estudios, remarcó.

Otro de los puntos del debate fue el servicio de aseo urbano en la etapa transitoria entre la finalización del contrato de Vega Solvi (abril próximo) y el inicio de labores del nuevo operador. Los concejales coinciden en que debe ser beneficioso para la ciudad en cuanto a precio y servicio. Alberti cree que Vega Solvi podría continuar, pero Saavedra ve que no sería posible por la cantidad de adendas al contrato original que ya se han realizado.

Para el nuevo contrato, lo importante será cumplir con las normas vigentes y ser transparentes, para favorecer a la ciudad, señalan los legisladores, quienes tienen sus propias sugerencias. Saavedra apuesta por un contrato temporal, mientras salen los resultados del Censo de población, previsto para noviembre, y luego uno definitivo, con esos datos, que serán más precisos.

Por su parte, Alberti plantea cambiar el modelo, quizás pueda ser municipal, como ocurre en Cochabamba, o tal vez incluya una alianza público-privada, pero lo que interesa, a su juicio, es no hacerlo a la ligera.

La tarde del viernes 25, en entrevista con EL DEBER Streaming, el alcalde Jhonny Fernández expresó, en relación con la anulación del contrato de aseo urbano: "Hubo observaciones. ¿Usted cree que voy a anular un contrato si está bien? Si hay elementos que están mal, hay que corregirlos, no puedo avalar algo que está contra la ley".

Posteriormente, el burgomaestre anunció que ya se está trabajando en un nuevo Documento Base de Contratación, enmarcado en la norma vigente.



