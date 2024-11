Concejales ponen en duda las sanciones al transporte

Los concejales Manuel Saavedra, Lola Terrazas y Alberto Vaca solicitaron un informe al alcalde, Jhonny Fernández, sobre las sanciones aplicadas a los transportistas que incumplen la norma al cobrar más de Bs 2 por el pasaje del transporte público. Aseguraron que la población necesita transparencia en el proceso de fiscalización y control. “Hoy se está cobrando una tarifa ilegal de Bs 2,50. El alcalde tiene la obligación de fiscalizar y sancionar. Queremos saber cuántas infracciones se registraron el sábado pasado y hoy, porque la tercera reincidencia amerita quitar la concesión. Sin embargo, dudamos que esto se esté cumpliendo”, afirmó el concejal de Demócratas, Manuel Saavedra. Además, insistió en que el alcalde “está del lado de los dirigentes del transporte” y no de los ciudadanos. "Los controles parecen un show mediático. Veremos si realmente se están tomando medidas cuando respondan nuestra solicitud de informe", expresó. Por su lado, el concejal suplente Alberto Vaca recordó que la Ley Municipal 1216 establece que las líneas reincidentes en infracciones tarifarias deben dejar de operar.

“Nadie puede cobrar más de Bs 2. Si el alcalde no demuestra con documentos que se están aplicando sanciones, confirmaremos que sus operativos son solo un show. Los ciudadanos necesitan protección y cumplimiento de las normas”, sostuvo.



Vaca agregó que, si no reciben una respuesta rápida, visitarán la Secretaría de Tránsito y Transporte, junto con la prensa, para verificar las acciones tomadas. “Queremos saber cuántas líneas han sido sancionadas y cuáles son reincidentes. No permitiremos que esto quede en palabras vacías”, advirtió.