Concejales ponen en evidencia a 50 funcionarios involucrados en hechos de corrupción en el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra

Por su lado, el concejal Medrano asegura que recibe, a través de redes sociales y mensajes de WhatsApp, entre 20 y 30 denuncias por día de supuestas irregularidades en la comuna, pero la mayoría no están acompañadas de pruebas porque la corrupción no deja facturas. Sin embargo, unas 30 personas han sido denunciadas ante la Fiscalía con comprobantes de depósitos, chat y pruebas. De estas, 14 han sido enviadas al penal de Palmasola, con detención preventiva. De todos los procesos que ha hecho seguimiento, solo uno ha terminado con sentencia, que es el caso de la venta de ítems en la Gobernación por parte de una persona externa.

Piden ajustar los controles internos

Por su lado, la concejala Lola Terrazas también observa que la justicia no sanciona drásticamente los hechos de corrupción. “La justicia no sanciona los delitos, no es drástica y es muy permisiva. ¿Cuántos procesos han concluido con sentencia y sanciones? ¿Cuántos de los denunciados han quedado libre?, pasa el tiempo y el proceso se deja sin efecto. No es nomás detención preventiva”, cuestiona.