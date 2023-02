Concejo aprobó proyecto para separarse administrativa y financieramente del Ejecutivo Municipal

Los recursos económicos deberán ser transferidos del Ejecutivo al Legislativo, a una cuenta fiscal de este último, “a partir de la vigencia de la presente resolución en cuotas presupuestarias iguales pagaderas cada una en el plazo no mayor de 60 días calendario, de acuerdo con el presupuesto vigente de la gestión correspondiente”.

“ Eso nos da más libertad de fiscalización a nosotros , a nuestro personal (…) hoy se marca un antes y un después en la fiscalización de este Concejo Municipal, sobre todo en la independencia que es tan importante: ser libres para poder fiscalizar sin temor (a), que le guste o no le guste a quienes tenemos que controlar”, expresó al respecto el concejal Manuel Saavedra (Demócratas), quien además señaló que este proyecto se vino trabajando desde hace más de una década.

“Por mucho tiempo este Concejo Municipal ha dependido del poder (…), hasta ahora el Poder Ejecutivo ha manejado y administrado este Concejo. ¿Por qué?, porque maneja los recursos; por eso la ejecución presupuestaria de las anteriores gestiones no es tan satisfactoria; porque resulta que si les daba la gana de darle viabilidad a un contrato, a un proyecto, lo hacían, y si no, no. Ese era el condicionamiento que tenía hasta ahora este Concejo Municipal”.