Concejo de la capital cruceña se compromete a retomar la elaboración de la Carta Orgánica este año

El Concejo Municipal de la capital cruceña se comprometió a retomar, este año, la elaboración de la Carta Orgánica (C.O.), para ello se presentó un proyecto desde el Ejecutivo y otros concejales anunciaron, que por su cuenta, iniciaron la elaboración de proyectos que ahora deben ser socializados y debatidos.



El presidente del Concejo municipal, Israel Alcócer confirmó que el compromiso es poder comenzar este año la elaboración de este documento que funciona como la Constitución Política del Estado (CPE) de un municipio. "Este año vamos a ver el procedimiento de cómo se elaborará la carta orgánica. Vamos a cumplir procedimientos para contar con nuestra carta orgánica", insistió.

Por su parte, el presidente de Control Social, Genaro Santander, pidió este martes al Concejo que se retome la elaboración de este documento, pues es paradójico que, pese a que el departamento cruceño impulsó la autonomía, el municipio capitalino no cuenta con su carta orgánica.

"Para los vecinos, es importante que se pueda elegir a los subalcaldes, este es un tema que debe estar establecido en la carta orgánica. Además, son muchos temas de competencias que deben ser abordados en esta normativa", remarcó.

A su vez, el concejal por Demócratas, Manuel Saavedra, indicó que la anterior gestión municipal gastó "mucho dinero" y no le interesó concluir el documento fundamental para el municipio. Añadió que en esta gestión concejales oficialistas intentaron presentar un proyecto de Carta Orgánica, pero considera que en realidad salió del Ejecutivo.

Saavedra aseguró que estuvo trabajando un proyecto de Carta Orgánica y que espera presentarlo al plenario este año. "La Carta Orgánica es un tema que se debe comenzar a trabajar este año, no podemos seguir dilatando un tema muy importante para la ciudadanía. La elaboración no es un proceso corto, por eso hay que empezar este año, (hay que) ponernos de acuerdo todos los concejales, luego socializarlo con la ciudadanía y seguir todos los pasos establecidos", remarcó.

A su vez, la concejala de Comunidad Ciudadana (CC), Lola Terrazas indicó que la anterior gestión dejó alguna documentación, pero el tema no fue analizado aún por las nuevas autoridades. "Sabemos que el ejecutivo municipal presentó un proyecto de Carta Orgánica, pero no llegó al legislativo, no lo conocemos, pero antes de terminar la gestión de las actuales autoridades debemos tener una carta orgánica", dijo.

En el 2021 se aprobaron 105 leyes

El martes, 8 de marzo, las actuales autoridades del Concejo municipal rindieron el informe de gestión 2021, donde se hizo el pedido de retomar la elaboración de la Carta Orgánica. En la sesión, Alcócer detalló que, entre en más de medio año, esta gestión aprobó 105 leyes, entre ellas la del bono escolar y la Ley de Asociación Pública Privada (APP). Adelantó que este año presentará un proyecto de ley de transparencia, que buscará facilitar el acceso de los ciudadanos a información.

La concejala Terrazas indicó que el legislativo de la capital cruceña no tiene "condiciones para trabajar", pues no se cuenta con recursos para que los concejales puedan tener personal técnico de apoyo ni ambientes, ya que las oficinas son pequeñas.

En el Concejo estuvieron presentes personas identificadas con poleras como control social o dirigentes vecinales. En medio del informe, se indicó que "en el marco de la transparencia cabe informar que no se recibió ninguna consulta de la ciudadanía con relación al informe de rendición pública de cuentas que fue publicado en redes sociales oficiales del órgano legislativo.