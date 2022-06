Concejo determinó cuarto intermedio hasta el viernes a las 11:00 para tratar el reformulado del POA 2022

Escucha esta nota aquí

El Concejo Municipal determinó un cuarto intermedio hasta este viernes 10, a las 11:00, para el tratamiento del reformulado del Presupuesto Operativo Anual POA 2022, eso sí, con la presencia de los secretarios municipales y no de los técnicos, como sucedió la tarde de este jueves. Concejales tanto oficialistas como opositores pidieron que la sesión pueda continuar el viernes para que sus consultas puedan ser absueltas por el Ejecutivo.

Si bien el techo presupuestario se mantiene en Bs 3.407.406.667 se han hecho movimientos internos de manera que los recursos cambian de partidas y por lo tanto, su uso es destinado a otro fin, actividad u obra.

Los concejales pedían explicaciones sobre esos cambios y para ello se presentaron algunos funcionarios técnicos de diferentes unidades del Ejecutivo que, sin embargo, no dieron la talla con sus explicaciones, tanto así que el concejal Manuel Saavedra los mandó a "estudiar" y José Quiroz señaló que no los entendió.

No solo para Saavedra, sino también para sus colegas Lola Terrazas y José Quiroz, la ausencia de los secretarios municipales fue tomado como una falta de respeto, pues indican que son ellos quienes deben argumentar los cambios que ha realizado en el primer reformulado del POA 2022, en cada una de las unidades de las cuales son responsables.

Así, deberán responder el cuestionamiento de Terrazas de por qué no se incrementó el presupuesto de Desarrollo Humano, o por qué se subcontratan empresas para realizar diversas actividades, que "podrían hacerse desde el Ejecutivo".

O también responder a los de Saavedra, que pide que se incluya la compra de las tablets, prometidas por el alcalde durante la campaña para su elección, y que este jueves confirmaron que el presupuesto para su adquisición es insuficiente. Otra pregunta está referida a por qué es necesario comprar 40 vehículos para que Emacruz realice una supuesta fiscalización.

También figuran los cuestionamientos del concejal Juan Carlos Medrano, que no entiende por qué se privan de obras a los distritos -se quitan los recursos destinados a ellas para llevarlos a otras partidas- y se asignan $us 250 millones para publicidad del Concejo, o se insiste en comprar vehículos de $us 50 mil para los concejales.

Tanto Medrano como Saavedra expresaron su molestia porque el plazo para presentar este reformulado al Gobierno central vence este viernes 10, con lo cual es muy difícil que puedan hacerse correcciones.

“Lo dejan para el último día, porque mañana (viernes 10) van a decir que si lo cambian no llegan a los plazos del Ministerio”, señaló Saavedra.

“Lo traen (el reformulado) unos días antes porque el tiempo los apremia y me parece que esa no es la forma de hacer gestión”, dijo, por su parte Medrano.

Lea también Santa Cruz Concejo Municipal cruceño analizará este jueves la reformulación del POA 2022 Los legisladores esperan la presencia de miembros del Ejecutivo en la sesión de este jueves

​