Concejo Municipal de San José pide al alcalde cumplir con la deuda del Festival de Música Barroca

El Concejo Municipal de San José de Chiquitos instó al alcalde Marbin Barbery a honrar el compromiso de Bs 38.064 con la Asociación Pro Arte y Cultura (APAC), destinado a cubrir los gastos del XIV Festival de Música Barroca y Renacentista Americana "Misiones de Chiquitos". La deuda fue calificada como "lamentable" por los concejales, quienes aseguran que el municipio tiene los recursos para saldarla.



Durante una conferencia de prensa, la concejala Vilma López manifestó su preocupación por el riesgo de que San José de Chiquitos quede excluido de futuras ediciones del festival. "Es triste que nuestro municipio sea visto como deudor y que nuestra población no sea tomada en cuenta para eventos internacionales", señaló López.



La deuda corresponde a compromisos asumidos por el alcalde para cubrir hospedaje y alimentación de varios grupos participantes del festival. Los hoteles Petra, El Suto y La Casona, así como la Escuela Taller de San José de Chiquitos, son algunos de los proveedores que aún no han recibido el pago.



APAC ha solicitado en varias ocasiones al Ejecutivo municipal que firme el convenio para formalizar el compromiso de pago, pero hasta el momento no ha habido respuesta. "Ya son 142 días de silencio", lamentó López, quien destacó que, a pesar de contar con los fondos en el POA (Plan Operativo Anual), la alcaldía no ha avanzado en la resolución del problema.



En ese sentido, el Concejo Municipal envió una minuta de comunicación al alcalde, exhortándolo a cumplir con el pago en los próximos diez días. De no recibir respuesta, se tomarán medidas legales. "Es un compromiso que debe cumplirse. No podemos poner en riesgo eventos culturales tan importantes", advirtió la concejala.