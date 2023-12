Concejo Municipal remite a comisiones el proyecto de ley para el retiro de los cordones del BRT

“El alcalde ya puede sacar esos cordones. Tiene la maquinaria y tiene el personal necesario. Parece que lo que no tiene es la voluntad o el valor personalmente. El alcalde tiene que dejar de mentirle a Santa Cruz”, señaló Saavedra.

Por su lado, Juan Carlos Medrano, concejal de Comunidad Autonómica (C-A), mostró preocupación por lo que considera una falta de seriedad en la gestión municipal. Hizo hincapié en que el Ejecutivo debe asumir su responsabilidad y no intentar transferir la carga al Concejo Municipal.

“Lamentablemente, el Ejecutivo Municipal se está lavando las manos y este Concejo Municipal muchas veces le está haciendo el favor al alcalde. (…) No importa si es gratis, la persona que destruya un bien de dominio municipal comete un delito. Por eso es que tenemos que esperar la sentencia, nos guste o no nos guste, porque no se puede destruir los bienes municipales”, enfatizó Medrano.