Concejo rechaza la dotación de tierras para viviendas en zona del Jardín Botánico

El Concejo municipal de Santa Cruz de la Sierra rechazó este miércoles la petición para proseguir con un proyecto de dotación de tierras en zona del Jardín Botánico.

La Asociación de Indígenas y Campesinos Originarios Urbanos "los Chuturubises", creada este año, solicitó al Concejo Municipal proseguir con el proyecto de asentamiento y dotación de tierras que corresponden al Jardín Botánico. Se trata de 200 hectáreas que ya fueron avasalladas en marzo del presente año.

Según dicha asociación, el proyecto estaba respaldado por un documento suscrito por la exalcaldesa interina Angélica Sosa que también comprometía el apoyo para la construcción de viviendas.

El Concejal de Comunidad Autonómica y presidente de la comisión de Planificación, Juan Carlos Medrano, comprometió actuar de acuerdo a ley. "Por la tarde, tendremos el análisis del caso", aclara el edil. "Se debe proteger el medioambiente y las reservas", ratifica.

Durante la audiencia pública, los representantes de la mencionada asociación mostraron documentos firmados por Sosa en los que la autoridad supuestamente se comprometía con la entrega de terrenos y vivienda, aunque no se aclara si dicha dotación sería en el Jardín Botánico o en terrenos aledaños.

Manuel Saavedra, concejal por Demócratas, dijo que el referido documento fue suscrito por la exalcaldesa el 5 de marzo, dos días antes de las elecciones municipales. "Por un tema de desesperación electoral, no solo dio continuidad al tema (de la ocupación) del terreno, sino que compromete las casas de acuerdo al plan de vivienda solidaria que no existe", resalta.

Lo llamativo en este caso implica un segundo documento emitido el mismo día, 5 de marzo, por el Ejecutivo municipal, en el que se rechaza la petición de la Asociación de Indígenas y Campesinos Originarios Urbanos "los Chuturubises" y se ratifica la defensa de los terrenos del Jardín Botánico como un reserva natural municipal.



Saavedra califica como "una irresponsabilidad ilusionar a la gente prometiendo terreno y casa", sabiendo que el Ejecutivo municipal, que ella misma encabezaba, descartó la posibilidad.

Tanto Medrano como Saavedra se amparan en este último informe para preservar las 217 hectáreas que constituyen la reserva de la fauna y flora autóctona.

