Concejo rechazó la modificación de la cuantía de los contratos que puede fiscalizar, por falta de un voto

Si bien fue aprobado su tratamiento , por dispensación de trámite, y se leyeron dos propuestas con similar contenido, después de la votación, con siete concejales a favor (Comunidad Autonómica, Demócratas y Movimiento Al Socialismo) y cuatro abstenciones (UCS), el proyecto de ley para modificar la Ley de Contratos y Convenios fue rechazado, puesto que no cumplía con los 2/3 que determina la Ley Autonómica Municipal 053/2015 , de Reformulados y modificaciones presupuestarias municipales y de modificación a las normativas básicas de la Municipalidad.

Los impulsores, los concejales Manuel Saavedra (Demócratas) y Juan Carlos Medrano (Comunidad Autonómica) no quedaron conformes.

“Lamento que algunos concejales no hayan votado, más allá de los 2/3, más allá de la técnica legislativa, no hayan votado por la transparencia total. Estamos perdiendo la oportunidad de transparentar la gestión” , señaló.

De su lado, la concejal Gabriela Garzón (UCS) se refirió a sus pares de CA y les dijo: “Esto no es jugarreta”, a tiempo de recordarles que, en un inicio, votaron porque los contratos fueran fiscalizados en el Concejo, que en una segunda oportunidad votaron a favor del cambio de cuantía de Bs 1 millón a Bs 30 millones, y observó que ahora se retracten.

“¿A qué están jugando? Y ahora porque se arrepintieron, o no sé lo que están buscando (…), no sé si quieren llegar a algún tipo de negociación o de extorsión . Es lamentable lo que ustedes están haciendo”, expresó Garzón.

Y los lamentos siguieron, porque Medrano le respondió: “Lamentable es que estemos peleando casi un año para que el alcalde transparente los recursos de la ciudad y este Concejo pueda supervisar los contratos y no le roben al pueblo; y, en este momento , en vez de estar defendiendo las leyes -¡Somos el Concejo Municipal! - estemos defendiendo la postura del alcalde”.

Y además de recordar de que se trata de dos órganos distintos, el legislativo del ejecutivo, Medrano respondió a la alusión de Garzón: “Yo no sé si ustedes están acostumbrados a extorsionar; yo no sé por qué ustedes hablan de esto; lo cierto es que se pudo haber hecho un bien a la ciudad (…) Si ustedes quieren hablar de extorsiones, hablen con su gente; no hablen con nosotros”.