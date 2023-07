Concepción: ingresan cinco procesos por agresión sexual en seis días

El caso de la adolescente de 13 años que fue abusada sexualmente el miércoles de la semana pasada, no es el único en Concepción. En seis días, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia ingresó otros cuatro procesos de agresión sexual contra niño, niña y adolescente, informó Ingrid Hidalgo, responsable de esa institución.



“Es importante que la población de Concepción esté enterada, es lamentable lo que está pasando. En menos de una semana hemos introducido cinco procesos, contando el del día de hoy (lunes) por agresión sexual, es como si se registrara un delito de violación por día”, indicó Hidalgo.



La funcionaria explicó que tres de los casos se registraron en las comunidades y dos en el área urbana. Uno de los acusados ya fue enviado a la cárcel de Palmasola y se espera que, hasta el viernes, otros tres sean capturados con ayuda de los grupos Delta y DACI, que se encuentran en Concepción.



“Hemos tenido una semana muy ajetreada. En los ocho años que llevo en la Defensoría, nunca habíamos tenido una semana con cinco noticias terribles en las que se vieron afectadas niñas entre ocho y 13 años de edad”, confesó Ingrid Hidalgo.



En relación a la menor de 13 años, Hidalgo informó que la Policía continúa buscando al autor del hecho, aunque lamentó la imprudencia con la que reaccionó la población, porque una vez que se hizo la denuncia empezó a publicar videos en grupos de WhatsApp, lo que pudo alertar al sospechoso para darse a la fuga.



“Si esto no habría sido así, tal vez ya se lo habría capturado, ahora la Policía está realizando el trabajo de campo para dar con su paradero”, agregó.



Entre tanto, desde la comunidad ayorea, denunciaron que el identikit, que se publicó del supuesto autor de violación sexual de la menor de 13 años, no corresponde al nombre que figura en el mandamiento de aprehensión. La foto pertenece a un menor de edad que vive en San José de Chiquitos, por lo que se iniciará una contrademanda por difamación contra el padre de la niña, afirmó Rocío Picaneré, coordinadora del pueblo ayoreo.