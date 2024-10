Concepción: lluvia apaga incendios y da un respiro a comunarios

La lluvia caída este miércoles logró apagar los diversos incendios forestales que afectaban a Concepción. La información ofrecida por Carlos David Yabeta, subgobernador de la provincia Ñuflo de Chávez, supone un alivio para los vecinos. Yabeta aseguró que permanecerán alerta y, al menos durante los próximos días, realizarán un monitoreo para evitar que se reaviven los focos de calor o aparezcan nuevos incendios.



“Justo ese día (el miércoles) me encontraba en Monte Verde y allá comenzó a llover a las once de la mañana con gran intensidad. Luego se conoció que cayó 50 milímetros de agua”, explicó el subgobernador.



Afortunadamente, la lluvia también cubrió otras áreas del municipio como las de Río Blanco y Candelaria, donde el fuego persistía. En Sagrado Corazón y El Regreso los incendios no estaban activos en las mismas comunidades, sino a diez kilómetros al naciente y también fueron mitigados por la lluvia, apuntó.



La autoridad provincial aseguró que, por el momento, no habrá repliegue de los efectivos militares ni de los bomberos quienes mantendrán acciones de monitoreo y vigilancia.



Este jueves, Yabeta se reunió con el coronel Mauricio Dávila Rojas, comandante conjunto de respuesta rápida ante eventos adversos, para evaluar el trabajo realizado en 62 días de incendios. “Los efectivos militares cumplieron diversas labores durante este tiempo, entre ellas, vigilar las zonas de incendio ante las sospechas de que personas prendían fuego intencionalmente”, sostuvo Yabeta.