Concepción y San Ignacio retiran sus operaciones de transporte

Las federaciones de transporte de Concepción y San Ignacio de Velasco determinaron retirar sus operadores de Santa Rosa de la Roca y Concepción, respectivamente.



La Cooperativa Concepción ya no prestará servicio de trufis a Santa Rosa y a su vez la Asociación 12 de Octubre de San Ignacio dejará de trabajar desde Concepción.



Esto, para poner fin al conflicto que derivó en bloqueo de carretera y enfrentamiento entre transportistas, por el uso de ruta entre ambos municipios.



No obstante, seguirá operando con normalidad la línea Estrella del Este en el tramo Concepción-Santa Rosa, ya que tiene autorización del Viceministerio de Transporte, informó Franz Pérez, presidente de la Federación Unido de Transporte de Concepción.



Pérez explicó que Estrella del Este fue pionera en operar en Santa Rosa, incluso antes de la aprobación de la Ley 096. Dijo que su presidente Andrés Mesa argumentó su legalidad, presentando documentación.



Esta determinación que surgió el viernes en una reunión del transporte de los dos municipios y autoridades de Santa Rosa de la Roca, no fue del agrado de dirigentes de la Cooperativa Concepción.



“Al retirarnos nos sacrificamos por nuestro municipio para que la 12 de Octubre no siga diciendo que está cumpliendo con la reciprocidad. Sin embargo, la línea Estrella el Este se lavó las manos”, afirmó Óscar Dávila.



El dirigente dijo que el transporte de San Ignacio definitivamente se niega a que un operador de Concepción llegue hasta ese municipio, pero insiste en seguir trabajando desde esta capital de provincia.



Dávila indicó que pedirán a la Gobernación la anulación de la tarjeta de operaciones “fraudulenta” que obtuvo la Asociación 12 de Octubre y que harán vigilia para que las unidades de esta línea de Velasco no paren en Concepción.



El conflicto entre trabajadores del volante llegó a enfrentamientos con heridos en el punto de bloqueo que se instaló en proximidades de Santa Rosa de la Roca.