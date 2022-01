Concluyó el proceso de conciliación de límites entre los municipios de Cotoca y Santa Cruz de la Sierra

Escucha esta nota aquí

Esta martes, la Gobernación de Santa Cruz y los municipios de Cotoca y Santa Cruz de la Sierra, entregaron la documentación sobre el proceso de conciliación de límites al Viceministerio de Autonomías para que se remita el proyecto a la Asamblea Legislativa Plurinacional, que deberá promulgar una ley de límites entre ambos municipios.

Se concilió el 98 por ciento del límite entre municipios, quedando solamente un área del 2 por ciento sin conciliación.

El experto del equipo de límites de la Gobernación de Santa Cruz, Jaime Weise, indicó que el municipio de Cotoca empezó la solicitud de delimitación en 2016 y que finalmente se está concluyendo. Espera que el Viceministerio de Autonomías presente el proyecto a la Asamblea en 10 días para que queden definidos los límites.

“Hoy lo que se hizo fue la entrega de todos los documentos y actuados del proceso al Viceministerio de Autonomías, en presencia de autoridades de la Gobernación de Santa Cruz y de los municipios de Cotoca y Santa Cruz de la Sierra, para que este haga el registro en la base nacional de límites y se remita todo el proyecto de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional”, señaló.

El alcalde del municipio de Cotoca, Raúl Alvis, indicó que se logró conciliar el 98% del límite en cuestión y solo el 2%, que corresponde al barrio Santa Lucía, no pudo llegar a un acuerdo de conciliación por lo que la Asamblea deberá remitir esa área al Órgano Electoral para que se convoque a un referéndum y puedan definir a qué municipio quieren pertenecer.

“365 vértices fueron conciliados mediante actas que tienen rango de ley y solo dos puntos no fueron conciliados por lo que, posteriormente, se hará un referéndum. Este 2% son cerca de 50 hectáreas en el área norte del municipio de Cotoca, en personas estamos hablando entre 2.000 a 3.000 personas”, indicó Alvis.

Además, afirmó que este proceso ayudará A avanzar hacia homologación de la mancha urbana cotoqueña, lo que favorecerá a que las personas puedan solucionar sus trámites de viviendas que arrastran desde hace muchos años.

“Beneficia al municipio de Cotoca porque nosotros vamos a poder tener la posibilidad de homologar nuestra mancha urbana porque la ley indica que mientras no tengamos saneados los límites, el municipio no puede aprobar su mancha urbana y esto significaba que las personas no podían hacer sus trámites ante derechos reales, entonces había una inseguridad jurídica tremenda”, agregó.