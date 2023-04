Condenan a tres años de cárcel a chofer de micro que atropelló y mató a un perrito

El chofer identificado como Cándido Camacho, de 68 años, fue aprehendido luego de la furia en las redes sociales exigiendo justicia y hoy, miércoles fue sentado en el banquillo de los acusados aceptando un procedimiento abreviado y una pena de tres años de prisión; sin embargo, por los años dictados, no será recluido en Palmasola.

"Pido que me disculpen y espero que no le pase a nadie lo que me sucedió a mí", expresó el chofer ante los medios de prensa.