Conductor que provocó la muerte de un motociclista se entrega a la Policía; era amigo de la víctima

Escucha esta nota aquí

Después de casi 29 horas, el conductor que se dio a la fuga luego de invadir carril y chocar de frente contra un motociclista, provocándole su muerte, se entregó a la Policía confesando que era el autor del accidente.

Cerca de las 23:00 horas del miércoles, 18 de mayo, el conductor que estaba siendo buscado por la institución verde olivo, llegó hasta el módulo policial de la Radial 17 y medio. Llegó hasta la unidad policial vistiendo un buzo, un canguro azul, medias y chinelas, además tenía una frazada.

Los uniformados aprehendieron al hombre que se identificó como Emanuel Omonte Fernández, de 30 años, quien pasó su primera noche en celdas policiales.

Se presentó Emanuel Omonte, el autor del accidente.





Desde el accidente, la familia no descansó pidiendo justicia y datos del chofer del vehículo negro que le quitó la vida al motociclista Pablo Fernando Padilla Rojas (27). Ante la presión y teniendo a la Policía siguiéndole los pasos, Emanuel se entregó. El sujeto resultó ser un amigo del fallecido y excompañero de colegio.

"Si no hubiera sido presión, él no se iba a entregar, primero porque él sabía lo que había hecho y no fue capaz de auxiliarlo. Era su conocido, su compañero de colegio, su amigo", lamentó Gladys Rojas, madre del motociclista fallecido.

La mujer pidió justicia y exige que Emanuel sea enviado a la cárcel. "Ahora fue mi hijo, mañana puede ser otro. Personas así no tienen que estar en la calle", manifestó.

La colisión frontal entre una vagoneta y la motocicleta causó la muerte de Pablo Fernando Padilla Rojas, de 27 años.

SOBRE EL ACCIDENTE



El accidente donde murió el motociclista se registró pasada las 17:30 del martes 17 de mayo, en el quinto anillo de la avenida Moscú. El chofer de la vagoneta negra invadió el carril contrario por rebasar a un micro y terminó colisionando de frente con la motocicleta.

Pablo Fernando se dirigía al colegio a recoger a uno de sus hijos y a su sobrino. Era su segundo viaje por la ruta ya que minutos antes había recogido a su hija menor y a otro sobrino que se había enfermado. Dejó a los niños en la casa de la abuela y seguidamente se dirigió al colegio para recoger a los otros dos niños, fue entonces fue ocurrió el accidente fatal.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento del accidente donde se observa que el chofer del auto negro no hace el intento de parar su vehículo para auxiliar al motociclista y más bien se da a la fuga.

Los familiares protestaron en el lugar del hecho, además la noche del miércoles llegaron a protestar frente al domicilio del autor del accidente, que seguía siendo buscado por la Policía.

La entidad verde olivo arrestó a tres personas con fines investigativos. Además, encontró al vehículo negro en un taller de chaperío.

"Quiero justicia, qué voy a hacer con mis dos hijos huérfanos. Él dejó a mis hijos sin padre", clamaba la viuda.

El conductor será presentado ante un juez cautelar, imputado por los delitos de homicidio en accidente de tránsito y omisión de socorro.