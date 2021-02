Conductores reclaman por los baches y Alcaldía inicia trabajos

Escucha esta nota aquí

Los conductores se quejan por la proliferación de baches en calles y avenidas de la ciudad en este tiempo de lluvias. La Alcaldía asegura que hay ocho empresas que desplazan personal para hacer los arreglos y habilita una línea para que la gente pueda reportar los hundimientos.



Algunos de los puntos conflictivos se dan entre el cuarto y quinto anillo de la avenida Santos Dumont, donde hay zonas con el pavimento deteriorado, lo que hace difícil transitar a los conductores.



También se puede observar baches a largo del segundo anillo, que son carriles de alto tráfico.







Baches cerca del Mall Ventura/Foto: Jorge Gutiérrez





En el cuarto anillo, entre la avenida Tres Pasos al Frente y la feria Barrio Lindo, con frecuencia se registran hundimientos y los reclamos de los conductores no se dejan esperar. Desde hace dos días el municipio desplazó personal para hacer los arreglos en este lugar.



“Esto ya no era un bache, esto ya parece una noria, me costó salir de ese hueco hace días”, reclamó Eli Cortez, cuando pasaba por la avenida Tres Pasos al Frente, casi tercer anillo.



Ante este problema, la gente se da modos para expresar su malestar. En las redes sociales circulan fotos y videos de algunos puntos caóticos en la ciudad.



Otra vía afectada es la del quinto anillo, entre las avenidas La Cuchilla y Santos Dumont, donde hay un tramo con varios baches. Manuel Quiróz, uno de los conductores que transitaba por allí, expresó su molestia. “Es difícil transitar por esta zona, está llena de baches”, lamentó. Él también compartió videos en Facebook para reflejar su molestia.



Antes de llegar al semáforo del cuarto anillo y doble vía a La Guardia hay dos baches, uno de ellos ya fue reparado con anterioridad, pero se volvió a abrir.



En la avenida Grigotá, casi segundo anillo, hay uno desde hace más de seis meses que no ha sido reparado, según el reclamo de vecinos.



Otro punto caótico es el segundo anillo, entre Roca y Coronado y Piraí, donde hay varios baches, especialmente en el carril externo. “Todo el tiempo paso por aquí y tengo que estar pendiente para esquivarlo. Estoy cansada de los golpes en los huecos para llegar a mi casa”, se quejó la conductora Leny Calle.



También a lo largo de la doble vía a La Guardia y la av. Virgen de Cotoca hay huecos en el pavimento y generan reclamos.



En la Alcaldía reconocen que las zonas más críticas están dentro del cuarto anillo, entre ellas la avenida Mutualista, el tercer anillo y la avenida San Martín.



Esta semana se trabajó en el arreglo del pavimento flexible y articulado en los distritos 2, 3 y11.



Alcaldía



El secretario municipal de Obras Públicas, Daniel Álvarez, enfatizó que el plan de bacheo abarca alrededor de 30.000 metros cuadrados de pavimento en distintas zonas de la ciudad que se deberán ejecutar en los próximos 180 días.



Indicó que son ocho empresas que se adjudicaron este trabajo, cada una tiene una zona determinada de intervención para encarar los arreglos.



Álvarez remarcó que cada empresa tiene desplazadas entre tres y cinco brigadas.



Cada intervención en una zona demora entre tres a cuatro días, aunque reconoció que se pueden registrar demoras por la lluvia. “Muchas veces nos pasa que estamos interviniendo y tenemos que hacer el desagüe del agua que se nos acumula con las lluvias”, reconoció.



Para atender los reclamos de vecinos por los baches la Alcaldía habilitó la línea 800-125700.