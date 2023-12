Conflicto Pailitas: Hay hermetismo y difieren los datos de muertos y heridos

Han pasado más de 24 horas desde que se suscitaron enfrentamientos por la tierra en Pailitas, y hasta ahora no existen informes oficiales; el ministro de Gobierno Eduardo Del Castillo tampoco se ha pronunciado.

Abraham Villegas, secretario de Desarrollo Productivo de la Csutcb Regional Guarayos, reclamó que la información que recibieron de la Policía no es muy convincente, y que por eso están reclamando.

Además agregó que los uniformados entraron dos veces a la zona del conflicto , la comunidad Río Viejo, que el primer ingreso fue anoche, cuando una comisión de dos camionetas llegó al lugar, pero aseguró que no llevaron a los guías que les encomendaron los campesinos.

"Llegaron y conversaron con los violentos, los Interculturales, sacaron ese informe y se salieron, así que esta mañana la gente se puso brava en San Pedro y los obligaron a entrar nuevamente, esta vez con la comisión que habíamos encomendado para llegar hasta el lugar. Espero estar equivocado y que no estén coordinando con los Interculturales", advirtió.

El dirigente insistió en las dos muertes, dijo que está confirmado. "Sabemos que la hermana falleció en la ambulancia que salió baleada", afirmó, y aseguró que el otro fallecido no es de los Interculturales.

Según el INRA, concluyó el proceso de saneamiento de tierras en la zona Las Londras en noviembre de 2021, declarando tierras no disponibles en una extensión de 18.092 hectáreas. Estas tierras se ubican en la reserva forestal Guarayos, y las posesiones son posteriores a la creación de la reserva.

Sobre el comunicado del INRA, Villegas dijo que no se informa al pueblo y eso ocasiona distorsión. Insistió en que casi toda la provincia Guarayos, desde el municipio El Puente, es reserva forestal, y que bajo esta lógica, la misma población de Ascensión no debería existir porque todo es tierra fiscal no disponible.