Conflicto por tierras: Cívicos de Guarayos proponen la descentralización del INRA a las provincias

Escucha esta nota aquí

Un nuevo conflicto de tierras en el municipio de Guarayos ha puesto en duda el trabajo del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), entidad que, según el presidente del comité cívico guarayo, Salvador Vaca, ha puesto en evidencia la parcialidad de la institución con grupos Interculturales afines al Gobierno.

Son cuatro días de bloqueo de la carretera que une Santa Cruz con Trinidad, luego de un enfrentamiento en la propiedad La Estrella, donde falleció el joven Franklin Delgadillo, por un impacto de bala en la comunidad San Antonio del Junte.

Los asentados en el lugar reclaman las tierras, piden justicia y exigen la presencia de autoridades para levantar la medida. ​

“Los avasalladores son favorecidos por el Gobierno. El INRA debe estar en las provincias, vamos a pedir la desconcentración para coordinar con las subgobernaciones de cada capital. Solo abre sus puertas en la ciudad a los traficantes de tierras”, expresó Vaca, en contacto con EL DEBER Radio.



​En sus declaraciones indicó que antes de la llegada de los movimientos afines al MAS, "que solo buscan tierras", vivían en paz en Guarayos.

“El INRA no dice que es delito avasallar, son parte del problema. No nos respetan como pobladores del lugar, dan gusto a su gente. Bajo chantajes y presión no vamos a torcer la ley. La tierra es para la gente del lugar”.

Asimismo, considera que la muerte de Franklin Delgadillo, estudiante de 22 años, debe ser investigada para dar con los culpables, pero que no puede ser utilizada para exigir tierras porque primero están los “verdaderos campesinos y ganaderos” que trabajan en la zona.

De acuerdo al reporte del corresponsal de EL DEBER en Guarayos, Desther Ágreda, los dirigentes de los grupos de bloqueo han manifestado que no levantarán la medida hasta que las autoridades del Gobierno lleguen al lugar. Evitan dar mayores detalles a los medios de comunicación.

Lea también ECONOMÍA INRA deslinda responsabilidad en disputa por predios incautados a Ostreicher, donde murió Franklin Delgadillo El terreno en San Antonio del Junte fue tomado hace dos semanas por un grupo que se identificó como campesinos, pero dirigentes del sector desconocieron a estas personas

Lea también Santa Cruz Cuarto día de bloqueo en Guarayos; se espera la respuesta del Gobierno y justicia para Franklin Delgadillo Son cerca de 300 personas las que se encuentran distribuidas en ambos puntos de bloqueo en la ruta a Beni. Exigen que se resuelva la disputa del predio y justicia por la muerte del joven Franklin Delgadillo.