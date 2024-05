Conmemoran 66 años de la masacre en Terebinto

El 19 de mayo de 1958 es una fecha que no debe quedar en el olvido de la población cruceña. Y aunque no esté en los libros de historia, no se enseñe en las escuelas e incluso se hable muy poco de lo ocurrido en esa data, el cruceño debe mantener vivo el recuerdo de la masacre en Terebinto (Porongo) y la lucha del 11%.