Conoce las diferencias entre las pruebas Covid-19 y cuándo debes tomarlas

A partir del 22 de diciembre los nuevos casos de coronavirus se volvieron a disparar, no bajaron de 400, con excepción de los fines de semana o los feriados de Navidad y Año Nuevo, cuando no todos los laboratorios trabajaron con toda su capacidad. El 2021 inició reproduciendo las imágenes de julio de 2019, cuando el pico de la pandemia de Covid-19 se mostraba en su mayor expresión y los laboratorios no daban abasto para la población cruceña. A este rebrote o segunda ola se le agrega una nueva complicación: la gente sigue sin entender cuál es el momento preciso para realizarse una prueba para obtener un diagnóstico correcto.

“Uno de los grandes errores es ese. Por ejemplo, hoy alguien sale positivo y a la media hora todos sus contactos se quieren hacer una prueba y no debe ser así”, manifiesta el gerente de Epidemiología del Sedes, Carlos Hurtado.

Explica que la prueba de reacción en cadena de polimerasa en tiempo real (PCR-RT), que es la indicada para detectar el virus en el cuerpo de forma activa tomando muestra por hisopado nasal, solo se debe tomar quien tiene síntomas y está entre el día 2 y 7 de haberlos presentado.

Los contactos directos, es decir, los que estuvieron a menos de 2 metros de distancia y sin barbijo, también se deben tomar esta prueba, si ya tienen síntomas, entre el día 2 y 7, y si son asintomáticos, entre el día 5 y 7 después de haber estado en contacto.

¿Cuál es la explicación de esto? La prueba PCR detecta el virus activo en el cuerpo (busca material genético de este), pero si se la practica antes de tiempo no se detectará al virus porque este estará en su fase de colonizador y no de infección) y si se la practica mucho después (luego de 7 días) igualmente saldrá negativo el resultado, porque lo que aparece luego de ese tiempo en el organismo son los anticuerpos al virus y la PCR no sirve para detectarlos.

Para eso hay otras pruebas como la Elisa y Clia (conocidas como pruebas rápidas porque arrojan resultados el mismo día) que se toman con una muestra de sangre. Estas pruebas, al contrario de la PCR, no se deben tomar tempranamente, sino después del día 10, e incluso del día 20.

Tener claro en qué momento estamos de la exposición al virus es clave para no gastar dinero en las pruebas equivocadas. Y lo que es peor, tener una falsa sensación de seguridad.

Las pruebas para detectar el Covid-19 son tres: la PCR-RT (también llamada molecular) que busca material genético del virus y se toma por hisopado, las pruebas serológicas que buscan anticuerpos que produce nuestro organismo como reacción al virus (también llamadas rápidas) y requieren una muestra de sangre, y las de antígenos que buscan la proteína de la que está recubierto el virus y se toman por hisopado.

La primera y la última se deben practicar en los primeros días de manifestados los síntomas. La serológica tres semanas después, para darle tiempo al cuerpo para que produzca los anticuerpos. Con la PCR y la de antígenos se sabe que se tiene el virus en ese momento, mientras que con la serológica se tiene la certeza de que se tuvo la enfermedad.

Laboratorios

Actualmente son 15 los laboratorios que procesan PCR avalados por el Servicio Departamental de Salud (Sedes), entre públicos, privados y de la seguridad social. En el primer grupo están los laboratorios del Centro de Enfermedades Tropicales (Cenetrop, que solo procesa pruebas, no las toma), del hospital El Remanso (toma y procesa pruebas) y de la maternidad Percy Boland (que solo toma pruebas a los trabajadores de salud y a las mujeres embarazadas que se atienden ahí).

A parte de estos, ha proliferado el número de laboratorios que hacen pruebas de antígenos y serológicas. Estos superan el centenar en Santa Cruz, incluyendo los de provincias. “Ha sido tanta la necesidad y la demanda que se ha autorizado en: San José, La Guardia, El Torno, Montero, Camiri, Ascensión de Guarayos, Warnes, Satélite Norte, Portachuelo, San Ignacio y Samaipata”, detalla Hurtado.

Los hospitales públicos y las cajas concentran el 80% del total de las pruebas procesadas y pueden realizar entre 2.000 a 2.5000 pruebas por día. Los otros laboratorios no pasan de las 200 pruebas diarias.