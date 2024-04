Conozca la advertencia de los médicos en caso de no lograr acuerdo con los diputados sobre proyecto de 'jubilación forzosa'

El presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Wilfredo Anzoátegui, advirtió que en caso de no llegar a buen puerto en la reunión prevista para este martes con la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados, sobre el proyecto de jubilación forzosa, las medidas de presión se radicalizarán, principalmente en Santa Cruz.

¿Cuál es la advertencia?

¿Cuándo es la reunión?

La cita está prevista para este martes, a partir de las 17:00, en la ciudad de La Paz.



“Nos habían pedido un pronunciamiento oficial por parte de la Cámara de Diputados, y el mismo se publicó, pero eso no fue suficiente para ellos y solicitaron una nota. Esperemos que con esta nota al sector salud no existan más excusas para sentarnos en la mesa técnica, y no se perjudique a la población”, explica en la misiva.