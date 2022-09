“Construir era la mejor forma de salir del mundo real, donde todo era triste”

El amor devoto por su padre le salta por los poros, y los ocho años transcurridos no lo atenuaron. “ Él era un sueño de papá, el mejor, tan bueno, guapo y trabajador. Siempre me pregunto qué pasaría si me viera construir todo esto, creo que estaría contento”, suspira.

“No me creo lo mejor, pero no he visto a alguien que haga lo que yo. A veces me pregunto qué pasaría si no se me presenta una oportunidad, pero luego me concentro en que nada detiene a alguien que desea mucho las cosas”, se sincera.