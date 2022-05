Continúa el ascenso de casos de covid en Santa Cruz: 99 personas dieron positivo hoy

Escucha esta nota aquí

Carlos Hurtado, gerente de Epidemiología del Sedes, informó que este miércoles, por segundo día consecutivo, se registró un ascenso de contagios de Covid-19 en el departamento de Santa Cruz. Ante esta situación recomendó a la población continuar con las medidas de bioseguridad y completar el esquema de vacunación.



De acuerdo con el reporte epidemiológico, hoy se confirmaron 99 nuevos casos positivos de coronavirus, con lo que asciende a 104.008 contagios en el departamento cruceño en lo que va del año. Además, señala que 9 personas lograron vencer al virus y no se registra ningún deceso.



“El hecho de que nuevamente vayan en ascenso por segundo día consecutivo los casos quiere decir que de alguna u otra manera el sistema de salud está realizando una buena vigilancia epidemiológica, pero la población no está cumpliendo con las medidas que recomendamos cada día”, apuntó Hurtado.



Respecto a la campaña de vacunación, el reporte del Sedes da cuenta que hoy 2.976 personas acudieron a los puntos de vacunación a recibir su respectiva dosis.



“Esto tiene que llamarnos a la reflexión, tenemos que acelerar e intensificar la vacunación masiva en la zona urbana y rural del departamento y de la misma manera no dejar de lado las medidas de autocuidado y bioseguridad”, acotó el gerente de Epidemiología del Sedes.

Lea también Mundo Muertes por sobredosis en EEUU aumentaron 15% en 2021 a más de 100.000 La pandemia de covid-19 exacerbó una crisis impulsada por el fentanilo y el acceso online a medicamentos de receta falsificados

​