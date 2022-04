Continúa la audiencia cautelar de Rubén, Roly y Mamén: "Estoy con los ánimos templados, suceda lo que suceda", dice el exgobernador

Escucha esta nota aquí

La audiencia cautelar de los líderes de Demócratas: Rubén Costas, Roly Aguilera y Manuel 'Mamén' Saavedra, acusados por un supuesto desvío de fondos de la Gobernación cruceña para financiar una campaña electoral, se instaló a las 15:00 de este miércoles en el Palacio de Justicia. Van cuatro horas de desarrollo y en estos momentos se espera la determinación del juez.

El exgobernador cruceño y sus principales colaboradores llegaron acompañados de sus abogados defensores al Juzgado de Instrucción, Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer de la Capital N 3.

A Costas se lo acusa de cinco delitos: incumplimiento de deberes, malversación de fondos, uso indebido de influencias, conducta antieconómica y legitimación de ganancias ilícitas; mientras que a Aguilera y a Saavedra se los acusa de de receptación proveniente de delitos de corrupción y legitimación de ganancias ilícitas.

"Estoy con los ánimos templados, con la frente alta, suceda lo que vaya a suceder. Nunca me fui del país, siempre he dado la cara y tengo todos mis bienes arraigados, ¿qué más va a haber?, no lo sé, pero estoy dispuesto a todo"

A la pregunta de si espera no ir a detención preventiva respondió: "¿Quién va a querer? para nadie es agradable, la familia es la más angustiada".

Por esto motivo, la Fiscalía solicitará que Costas, líder de Demócratas, sea recluido en la cárcel de Palmasola por un periodo de 180 días, al igual que Roly y Mamén.

La audiencia se lleva cabo en el piso 13 del Palacio de Justicia y la Fiscalía presentará todos los elementos colectados en el cuadernillo de investigación que demuestran la supuesta autoría del hecho de los tres imputados.

Sorprendió ver en el lugar de la audiencia a la ex gobernadora de Chuquisaca, Sabina Cuéllar, quien llegó para dar su respaldo a Rubén Costas. Asegura que el nuevo proceso contra el máximo líder de Demócratas "tiene un trasfondo político"

Señalamientos

Entretanto, Costas manifestó días atrás, en una entrevista con EL DEBER Radio, que buscan darle muerte civil con este proceso y remarcó que no teme ir a la cárcel, a tiempo de advertir sobre una supuesta campaña para dividir a la institucionalidad cruceña.



El líder de Demócratas reclamó un debido proceso respecto a esta denuncia, que no es la única presentada por la Gobernación, al mando de Luis Fernando Camacho, ya que también se denunció una supuesta falta de pago de los servicios de agua y electricidad de la Villa deportiva cruceña y otro por el extravío de un disquete con información de la Gobernación cuando Costas estaba en funciones.

Costas manifestó que no denuncia sin tener pruebas, pero que "existen secretos a voces sobre el perfil de quien maneja las estrategias que se impulsan desde la Gobernación cruceña" y mencionó al peruano Wálter Chávez, un antiguo estratega del masismo de quien se dice sería asesor del actual gobernador Luis Fernando Camacho.